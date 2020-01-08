Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası emekli bankacı 65 yaşındaki Hasan Şen, evinin yanında yağmur suyuna yön vermek için kanal açarken kalp krizi geçirerek olduğu yere yığılıp kaldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Hasan Şen hayatını kaybetti. Hasan Şen'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.