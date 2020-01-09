Muş’tan gelerek oturma eylemine katılan anne Gülbahar Teker, oğlu Muhammed Emin’in altı sene evvel 26 yaşındayken Batman’da kaybolduğunu söyledi. Oğlunu her yerde aradığını ifade eden Teker, sonunda HDP’liler aracılığıyla kandırılarak
dağa götürüldüğünü öğrendiğini belirtti. Bir telefon görüşmesinde oğlunun, HDP’lilerin kendisini dağa götürdüğünü anlattığını aktaran Teker “Oğlum, ‘Anne beni HDP binasına götürdüler, ben gelmek istiyorum ama korkuyorum, gelemiyorum’ dedi. PKK’ya karşıyız. Milletin çocuklarını kandırdılar, dağa çıkardılar. Herkesin çocuğu gelsin, teslim olsun” ifadelerini kullandı.
'Oğlum ‘gelmek istiyorum ama korkuyorum’ dedi'
09.01.2020 - 03:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 - 03:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi 129’uncu gününe girdi.
Muş’tan gelerek oturma eylemine katılan anne Gülbahar Teker, oğlu Muhammed Emin’in altı sene evvel 26 yaşındayken Batman’da kaybolduğunu söyledi. Oğlunu her yerde aradığını ifade eden Teker, sonunda HDP’liler aracılığıyla kandırılarak
Etiketler : hdp diyarbakır,evlat nöbeti,
673958 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673958.aspx
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