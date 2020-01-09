Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş’tan gelerek oturma eylemine katılan anne Gülbahar Teker, oğlu Muhammed Emin’in altı sene evvel 26 yaşındayken Batman’da kaybolduğunu söyledi. Oğlunu her yerde aradığını ifade eden Teker, sonunda HDP’liler aracılığıyla kandırılarak

dağa götürüldüğünü öğrendiğini belirtti. Bir telefon görüşmesinde oğlunun, HDP’lilerin kendisini dağa götürdüğünü anlattığını aktaran Teker “Oğlum, ‘Anne beni HDP binasına götürdüler, ben gelmek istiyorum ama korkuyorum, gelemiyorum’ dedi. PKK’ya karşıyız. Milletin çocuklarını kandırdılar, dağa çıkardılar. Herkesin çocuğu gelsin, teslim olsun” ifadelerini kullandı.