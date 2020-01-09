Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Üniversitesi önünde yemek protestosu yapan gençlere emniyet güçleri 2 Ocak’ta müdahalede bulundu. Polislerden biri, göstericilerden birine üç defa cop vurdu. O anın görüntüleri sosyal medyaya düştü. Polis linç edildi. İstanbul Valiliği polisin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında 200 kişilik gruba eylemlerini sonlandırmaları için çağrıda bulunulduğu ancak olumlu cevap alınamadığı ifade edildi. Sosyal medya tepkisi sebebiyle polis görevden el çektirildi. Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye kalkan Batı ülkelerinde ise polis ölüm kusuyor ancak kusurlu bulunmuyor.

∂ Sarı Yeleklilerin eylemine sahne olan Fransa, sık sık polis şiddetiyle konuşuluyor. Ülkede son bir yılda düzenlenen gösterilerde polis müdahalesi sonucu bir kişi öldü, 26 kişi gözünü kaybetti. En hazin olaylardan biri geçen hafta meydana geldi. Başkent Paris’te 3 Ocak’ta Cedric Chouviat adlı bir kişi gözaltındayken polis tarafından boğuldu. Talihsiz adam, iki gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Olaya karışan polisler, adamı motosikletini kullanırken telefonla konuştuğu için durduklarını ve saldırgan davranışları nedeniyle kelepçelediklerini, bu sırada kalp krizi geçirdiğini söyledi.

∂ Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde üç gün önce evli ve beş çocuk babası Mehmet Bulğu (38), polis tarafından vurularak hayatını kaybetti. Polis, Bulğu’nun dur ihtarına uymadığını bu yüzden vurulduğunu duyurdu. Alman Bild gazetesi ise saldırganın polislere saldırmak isterken tekbir getirdiği yalanını yazarak Alman polisini korumaya çalıştı.

∂ Yunanistan’ın başkenti Atina’da geçen aylarda polis, göstericilere müdahale ve etti bir protestocuyu yarı çıplak bir şekilde yerde sürükledi. Daha sonra polisin işkence görüntüleri ortaya çıktı. Yunan Hükûmeti, polis şiddetinin gerekli bir unsur olduğunu açıkladı.

∂ ABD’de kan donduran bir olay yaşandı. Bir kadın yasak alanda sigara içtiği ve köpeğini tasmasız gezdirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyette sandalyeye oturtularak başına poşet geçirildi. O anlar kamera kayıtlarına geçti. Ancak polis hakkında soruşturma bile açılmadı.