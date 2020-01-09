Beyoğlu'nda inşaat halindeki binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Beyoğlu'nda inşaat halindeki binada çökme
09.01.2020 - 10:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 - 10:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyoğlu'nda inşaat halindeki binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Etiketler : Beyoğlu,bina çökmesi,
674008 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/674008.aspx
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