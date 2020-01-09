Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda El-Nusra silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri'de El-Nusra terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı
09.01.2020 - 18:03 | Son Güncelleme: 09.01.2020 - 18:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, El-Nusra silahlı terör örgütü üyesi 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : El-Nusra terör örgütü,kayseri,
674099 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/674099.aspx
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