Edinilen bilgiye göre, Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Dağı'nda 2 yavru ayıya yem vermeye giden 5 kişiden oluşan ekibin paletli araçları arıza yapınca ekip dağda mahsur kaldı. Durumu bildirmeleri üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ayılara yem vermeye giden ekip Nemrut Dağı'nda mahsur kaldı
09.01.2020 - 19:37 | Son Güncelleme: 09.01.2020 - 20:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı'nda 2 yavru ayıya yem vermeye giden ve paletli araçları arıza yapması sonucu mahsur kalan görevlileri kurtarmak için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Son dakika bilgilerine göre ekip kurtarıldı
Kaynak: İHA
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