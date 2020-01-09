Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Zeytinli Mahallesi sahili 2. köprüde meydana geldi. 76 yaşındaki Hikmet G. isimli kişi köprüden geçerken dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre derinliğindeki dereye düştü. Çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ve 112 ekiplerine bildirdi. Edremit İtfaiye Amirliği Arama Kurtarma ekibi ve bir dalgıç tarafından yaşlı adam kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.