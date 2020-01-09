Lalapaşa ilçesinde Alzaymır hastası Fatma Topaloğlu'nun (80) evine dönmemesi üzerine, yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İz takip köpekleri kullanan jandarma ile AFAD ekipleri ve vatandaşlar gece boyunca arama yaptı. Evinin 4 kilometre uzağındaki arazide yapılan çalışmanın ardından bulunan Topaloğlu'nun halsiz ve yorgun olduğu görüldü. Topaloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.