Lalapaşa ilçesinde Alzaymır hastası Fatma Topaloğlu'nun (80) evine dönmemesi üzerine, yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İz takip köpekleri kullanan jandarma ile AFAD ekipleri ve vatandaşlar gece boyunca arama yaptı. Evinin 4 kilometre uzağındaki arazide yapılan çalışmanın ardından bulunan Topaloğlu'nun halsiz ve yorgun olduğu görüldü. Topaloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Köylüler seferber oldu
09.01.2020 - 23:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 - 23:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzaymır hastası Fatma Topaloğlu, jandarma, AFAD ve köy halkının seferberliği sayesinde bulundu.
Etiketler : Edirne,
674147 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/674147.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER