Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aylık maliyeti 58 bin avro olan ilacın bedelinin SGK tarafından karşılanmaması üzerine aile dava açmış, davanın mahkeme tarafından reddedilmesi üzerine konu istinaf mahkemesine taşınmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi, ailenin talebini kabul ederek bebek Hira lehinde karar verdi ama SGK, ödeme için gerekli faturanın aslını ya da ilaç kutusunu istedi. Ancak aile 58 bin avro olan ilacı maddi imkânsızlık sebebiyle temin edemediği için bu prosedürü yerine getiremedi. Aile, bu defa Anayasa Mahkemesine başvurdu. Anayasa Mahkemesi, tedaviye derhâl başlanması gerektiği değerlendirmesiyle ilaç bedelinin SGK tarafından ilacı ithal eden kuruluşa bir an evvel ödenmesine karar verdi. Karar, çocuklarının tedavisi için âdeta zamanla yarışan aileyi sevindirdi.