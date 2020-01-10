Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz’de Kilyos açığında tanker ile çarpışan balıkçı teknesi batmasının ardından kayıp 3 balıkçı için aramalar hem havadan hem de karadan devam ediyor. Arama çalışmalarına katılan ve daha sonra karaya dönen balıkçı Sefer Şahin, o an yaşadıklarını anlattı. Şahin İhlas Haber Ajansı muhabirine verdiği verdiği röportajda , “Bir gürültü oldu. Telsizden arkadaşların batıyoruz diyerek bağrıştıklarını duydum. Hemen yakınında tekneler vardı. Onlar 3 tane mürettebatı son anda aldılar. Tekne herhalde gemiyi sağ baş omzundan vurunca sürükledi, yatırdı. Teknede olanların hepsi arkadaşlarımız tanıyorum. Kazanın olduğu yer kıyıdan aşağı yukarı 10 kilometre uzaklıkta” dedi.