Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yapımı devam eden hastanede göçük meydana geldi. Göçük altından çıkartılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İnşaatta göçük meydana geldi! 2 kişi hastaneye kaldırıldı
10.01.2020 - 12:35 | Son Güncelleme: 10.01.2020 - 13:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yapımı devam eden hastanede göçük meydana geldi. Göçük altından çıkartılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : inşaatta göçük,lüleburgaz,
674257 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/674257.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER