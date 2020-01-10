Daha önce de birçok kez üzerilerinde ve evlerinde bin grama yakın uyuşturucu yakalanan ve silah ele geçirilen, uyuşturucu ticareti yapan ve birçok suç kaydının yanında aranması olan toplam 9 kişi evlerinde yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne getirildiler. Operasyona Organize Suçlarla Mücadele, Biga Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Özel Harekat, İstihbarat, Çevik Kuvvet, Narkotik ekipleri katıldı. Ekiplerin 'HEP-YEK' adını koyduğu operasyon sonucu yakalanan şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.
Biga'da suç örgütüne şafak operasyonu: 9 gözaltı
10.01.2020 - 14:28 | Son Güncelleme: 10.01.2020 - 14:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde esnaflardan ve iş adamlarından haraç isteme ve benzeri suçlarla vatandaşlara rahatsızlık veren şüpheliler Organize Şube Müdürlüğü tarafından şafak operasyonu ile yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : biga,suç örgütü,şafak operasyonu,
674277 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/674277.aspx
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