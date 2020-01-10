Kızılırmak Mahallesi Büyükpazar yerinde son 1 ay içerisinde özellikle perşembe günleri vatandaşların alışveriş yaptıkları pazar çantalarının çalınması ile ilgili gözaltına alınan şahıs bugün sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Pazar hırsızlığı zanlısı tutuklandı
10.01.2020 - 17:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 - 17:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’un Bafra ilçesi pazar yerinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Etiketler : Samsun,
674314 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/674314.aspx
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