Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilyos açıklarında sabah erken saatlerinde Rus bayraklı GLARD 2 adlı tanker Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisiyle çarpıştı. Çarpışma sırasında balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3’ü diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı. Diğer 3 balıkçı için ise sabahın erken saatlerinden itibaren hem karadan hem de havadan çalışma başlatıldı. Olay yerine daha sonra aramalara katılmak üzere TCG Alemdar (A-582) Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi (MOSHIP) de hareket etti. Çalışmalar kapsamında kısa sürede 3 kişinin bulunduğu yer tespit edildi. Tespit edilen kişilerin çıkarılması için Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) Timleri yanlarında bulunan kafes ile birlikte dalış gerçekleştirdi. Öte yandan kayıp kişilere denizin 77 metre altında ulaşıldığı öğrenildi.