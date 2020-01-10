Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 8 Ocak Çarşamba günü Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları çalışmada, Boyalık Mahallesi'nde gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili F.Ü., Y.D. ve Y.T. adlı zanlılar yakalandı. Üç ayrı ikametten çalındığı belirlenen LCD televizyonlar ele geçirildi. Güvenlik kuvvetlerince yakalanan üç şahıs yaşları ufak oldukları için savcılık tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.