Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu önceki gün Şırnak Habur sınır kapısında beş örgüt üyesi teslim oldu. Teslim olanlardan birinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan G.A’nın yeğeni ve Halime Kadran’ın torunu İbrahim Halil Kadran olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun telefonla verdiği müjdeli haberi alan babaanne Halime Kadran ile kızı G.A, Sur ilçesinden beş yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan Halil İbrahim Kadran’ı görebilmek için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne geldi. Halil İbrahim Kadran ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde buluşan babaanne, yetim ve öksüz torununu bağrına bastı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Halime Kadran, beş yıllık ayrılığın ardından büyük özlemle sarıldığı torununun ellerini, yüzünü öptü ve gözyaşı döktü. Babaanne, buluşmanın heyecanıyla baygınlık geçirdi.

Böylece, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 130’uncu gününde yakınlarıyla buluşan aile sayısı dörde yükseldi.