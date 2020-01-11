Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Karadeniz sahilindeki Kilyos açıklarında saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı “GLARD 2” isimli tanker ile Türk bayraklı “Dursun Ali Coşkun” isimli balıkçı gemisi çarpıştı. Kazada Türk bayraklı balıkçı gemisi battı. Gemide bulunan altı kişiden üçü, balıkçılar tarafından kurtarıldı. Batan tekneden kurtarılan üç kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarılan bir kişinin yakınları ile buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı. Kaybolan üç kişinin bulunması için Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, Jandarma Genel Komutanlığına ait bir Skorsky helikopteri de havadan destek verdi. TCG Alemdar isimli araştırma gemisi, kayıp 3 kişinin yerini tespit etti. Geminin özel ihtisaslı personeli ve gelişmiş sualtı cihazları ile yapılan aramada batan teknenin 77 metre derinlikte olduğu tespit edildi. Kayıp balıkçıların bulunması için dalgıçlar ve botlarla arama çalışmaları başlatıldı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, kazada kaybolan balıkçıları su altında arama çalışmalarına bugün devam edilmek üzere ara verildiği bildirildi. Balıkçı teknesiyle çarpışan Rus bayraklı “GLARD 2” isimli tanker ise, Kısırkaya açıklarına çekildi.

3 kişiyi kurtardı

∂ Kilyos açıklarındaki kaza sonrasında denizde mahsur kalan 3 balıkçıyı kurtaran Kaptan Mahmut Demir, “Kazayı görmedim adamları gördüm sadece. Tekneden 3 adam çıkardım. Diğerleri tekne ile battı” diye konuştu. Kaptanın oğlu Mustafa Demir ise “Tekne zaten batmıştı. 3 kişi pervaneden tutunuyordu. Biz yanaştık tekneye. Yanaşırken biraz sıkıntı yaşadık ama paniklemeden arkadaşları içeri aldık” ifadelerini kullandı.

BİR AYDA 3 KAZA

∂ Kilyos’taki kazadan önce 15 günde üç deniz kazası daha yaşanmıştı. 25 Aralık’ta 11 mürettebatı bulunan Rus bandıralı kuru yük gemisi, arızalanarak Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Hoşköy Mahallesi açıklarında karaya vurdu. 27 Aralık’ta da Liberya bandıralı “Songa Iridium” adlı dev yük gemisi İstanbul Boğazı’nda Rumeli Hisarı açıklarında kıyıya çarptı. Her iki olayda da facia kılpayı farkla atlatıldı. 6 Ocak’ta da İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus savaş gemisi ‘Mareşal Ustinov’ Kabataş açıklarında kıyıya sürüklendi. Kıyı emniyeti römorkörlerinin müdahale ettiği gemi, Moda açıklarına demirledi.