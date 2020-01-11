Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6

İstanbul: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 11

İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 14

Adana: Az bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı bulutlu eksi (-) 2

Diyarbakır: Az bulutlu 10