Gaziantep'te Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timlerinin Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesinde şüpheli bir şahsın yapılan üst aramasında 502 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli şahısla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.
Gaziantep'te 502 gram metamfetamin ele geçirildi
11.01.2020 - 09:40 | Son Güncelleme: 11.01.2020 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te motosikletli polis timlerinin yaptığı uygulamada şüpheli bir şahsın üzerinde 502 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para geçirildi.
Gaziantep'te Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timlerinin Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesinde şüpheli bir şahsın yapılan üst aramasında 502 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gaziantep,metamfetamin,ele geçirildi,
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