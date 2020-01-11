Pendik’te, ‘gece kartalları’ olarak adlandırılan bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak üzerini aradı. Yapılan aramada kalem şeklinde tasarlanmış bir tabanca ele geçirildi. Tabancanın, farklı mekanizmalardan elde edilen, içerisinde tek mermi bulundurabilen ve tek atımlık bir suikast silahı türü olduğu anlaşıldı. Tabancanın aynı zamanda kalem-silah olarak da adlandırıldığı öğrenildi.
Pendik’te ele geçirilen tek atımlık suikast silahı şaşkına çevirdi
11.01.2020 - 10:00 | Son Güncelleme: 11.01.2020 - 10:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pendik’te ‘gece kartalları’ olarak adlandırılan bekçiler tarafından bulunan tek atımlık suikast tabancası şaşkına çevirdi. Kalem şeklinde tasarlanmış tabancanın, farklı mekanizmaların birleştirilmesiyle elde edildiği görüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : pendik,suikast silahı,
674434 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/674434.aspx
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