Alınan bilgiye göre, Evciler Mahallesi'ndeki fıstık fabrikasında, park halindeki traktör henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede park halindeki 09 LT 990 plakalı kamyon ile plakasız bir kamyona daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Park halindeki 2 kamyon ve traktör yandı
12.01.2020 - 02:17 | Son Güncelleme: 12.01.2020 - 02:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Çine ilçesinde, park halindeki 2 kamyon ile 1 traktör, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Etiketler : aydın,aydın yangın,
674555 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/674555.aspx
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