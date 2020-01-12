Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla soğuk havaya aldırmadan bekleyişini sürdüren annelerden Süheyla Demir, Ağrı’dan dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemine devam ettiğini söyledi. Oturma eyleminin başlamasından sonra 4 ailenin çocuğuna kavuştuğunu anımsatan Demir “Darısı başımıza. Umudumuzu hiç kaybetmedik, kaybetmek de istemiyoruz. Gözümüz evladımızın yolunda. İnşallah o da gelir eve gideriz” ifadelerini kullandı. Dağa 2015 yılında kaçırılan oğlu Vedat için oturma eyleminde yer alan baba Şehmus Kaya ise evladının HDP aracılığıyla kaçırıldığını belirtti. Kaya “HDP geldi, oğlumu kaçırdı ve PKK’ya teslim etti. Oğlumun başına bir şey gelirse sorumlusu HDP’dir. 5 senedir çalmadığım kapı kalmadı” dedi.