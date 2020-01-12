Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara dün deprem korkusunu bir kere daha yaşadı. Saat 16.37’de merkez üssü Silivri açıkları olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hissedildi. Korku ve paniğe kapılan vatandaşlar, can havliyle kendilerini dışarı attı. Silivri’de bir vatandaş “Çok kötü sallandık. Hemen aşağı indik” diye konuştu. Söğütlüçeşme metro istasyonunda yolculara ‘istasyonu terk edin’ anonsu yapıldı. Afette ölen ya da yaralanan olmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “AKOM koordinasyonunda bütün ekiplerimiz görev başında. Bize olumsuz bir durum iletilmedi” açıklaması yaptı. Yaşanılan bu olay sonrası akıllara 26 Eylül 2019’da yine Silivri açıklarında yaşanılan 5,8 büyüklüğündeki deprem geldi. Uzmanlar, bu depremin daha büyüğünün habercisi olmadığını aktararak “Her şeye rağmen tedbir alınmalı. Binalar elden geçirilmeli. Çoğu riskli” yorumunda bulundu. Ayrıca Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, önceki gün katıldığı bir konferansta “Meydana gelen artçılar büyük depremin habercisi değil. Büyük deprem olacak diye bir şey yok” demişti. Bu arada dün Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 06.28’de 1,6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Ardından saat 15.26’ya kadar Şarköy ile Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem daha kaydedildi.