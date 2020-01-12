Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçede kar topu oynayan 8 öğrenci, su birikintisine girince bir anda acı hissetti. Öğretmenlerine koşan çocukların vücutlarında siyah yanık izleri gözlendi. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden altısı yapılan pansuman sonrası taburcu edilirken ikisi durumu ağır olduğu gerekçesiyle gözetim altına alındı. Bu arada uzman ekipler, bahçeden aldığı numuneleri laboratuvara gönderdi. Konuya dair açıklama yapan Valilik “Cihazlarla yapılan ölçümlerde kimyasal ya da radyolojik bulguya rastlanmadı” dedi. Öte yandan yanmanın sebebi birkaç gün önce okulda yapılan tuzlamadan dolayı kaynaklanmış olabileceği iddia edildi. Ancak bu ithamlar, Afyonkarahisar Belediyesi’nin “Kar temizleme çalışmalarında kullanılan tuz ve kumun halk sağlığı açısından problem teşkil etmediği belgelerle mevcuttur” sözleriyle yalanladı.