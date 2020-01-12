Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah saat 06.00’da Sarıyer İlçesi Darüşşafaka Mahallesi Büyükdere Caddesi Maslak Mevkii Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen Burak Kurtulmuş idaresindeki otomobil sürücüsünün ters yönden gelmesinden dolayı önüne çıkan Murat Uçal idaresindeki ticari taksiye çarptı. Taksi sürücüsü kazadan dolayı yol kenarına savrularak durabildi.



Alkollü sürücü hakimiyetini kaybettikten sonra önüne çıkan Hüseyin Acar idaresindeki otomobile de önden çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 otomobil de savrularak durabildi. Kazadan dolayı otomobil içinde bulunan kişileri gören sürücüler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı. 3 aracın karıştığı kazada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan bir kadında ambulanstaki arkadaşını yalnız bırakmak istemedi. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.



Daha sonra olay yerine çağrılan çekicilerle otomobiller yoldan kaldırıldı. Bir süre boyunca trafiğin yaşandığı yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.