Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den çalınan 80 küçükbaş hayvanın, bir tır ile Bursadan İnegöl’e geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri plakası belirlenen tırın İnegöl girişinde aldı. Tırı durdurarak arama yapan polis ekipleri, dorsesinde 80 adet küçükbaş hayvan buldu.

Olayla ilgili sürücü Tamer D. ile Umut C., gözaltına alındı. Tır ise hayvanlarla birlikte karakolun bahçesine çekildi.

Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.