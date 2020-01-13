Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serik’te yaşayan Arif Temiz, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Gamze Deniz ile evlenme kararı aldı. Kız arkadaşına sıra dışı bir evlilik teklifi yapmayı planlayan Temiz, bunun için korku evini seçti. Arkadaşlarıyla durumu paylaşan Temiz, daha sonra ilçede faaliyet gösteren korku evi sahibi Halil Güzel ile görüştü. Korku evinde genç adam tarafından sevgilisine evlilik teklifi hazırlıkları yapıldı. Sevgilisi ve 2 arkadaşıyla korku evine gelen Temiz, korku evinden kaçışı amaçlayan 'kötü ruhlar tarafından lanetlenen karakteri kurtarma' oyununa katıldı.



Zifiri karanlık ortamda çeşitli korku objelerinin yanı sıra çeşitli ses efektlerinin yer aldığı oyunda grup, büyük korku yaşadı. Oyunun son bölümü olan odaya gelindiğinde ise evlilik teklifi için daha önceden yapılan hazırlıklar uygulamaya konuldu. Gözleri bağlanan Gamze öğretmen, gizemli sandıkta bulunan yüzük kutusunu, kendi elleriyle sevgilisine getirdi. Gözleri açılan Gamze öğretmen olanları görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı ve sevgilisi Temiz’e sarıldı. Sevgilisinin önünde diz çökerek evlilik teklifinde bulunduğunu görünce heyecanı bir kat daha arttı ve büyük mutluluk yaşadı. Sevgilisinin yüzüğü parmağına takmasının ardından ise evlilik teklifini kabul etti. Bu sırada arkadaşları da bu mutluluğa ortak oldu ve konfeti patlatarak, çiftin özel anlarına şahitlik ettiler. Genç çift daha sonra çalan müzik eşliğinde birbirine sarılıp dans ederken, arkadaşları da bu anı cep telefonlarıyla kaydetti.

"Uzun zamandır planlıyordum"

Arif Temiz, sıradan bir evlilik teklifi yapmak istemediğini belirtirken, "Evlilik teklifini uzun zamandır düşünüyordum ama değişik bir şey olmasını istiyordum. Daha farklı unutamayacağı bir şey olmasını istiyordum. Sonra aklıma değişik şeyler geliyordu ama herkesin yaptığı şeylerdi. Burada korku evinin açıldığını duydum. Sonra geldim buraya organizasyonu yaptık. Burayı hazırladık. Bu durumdan kendisinin kesinlikle haberi olmayacaktı zaten olmadı da. Unutamayacağı bir şeyler olmasını istedim onun için böyle düşündüm. Bana evet dediği için de teşekkür ediyorum" dedi.



Gamze Deniz ise hiçbir şeyden haberi olmadığını belirterek, “Uzun zamandır beraberiz. Böyle bir teklif bekliyordum ama bugün beklemiyordum. Sadece oyun oynayacağımız için geldik. Çok şaşırdım sürpriz oldu benim için. Evet bir beklentim vardı ama bugün için değildi. Teklifine 'Evet' dedim. Sevdiğim insan tarafından böyle bir teklif gelmesi çok güzel. Başka türlü olsa bu kadar etkilenmezdim” diye konuştu.