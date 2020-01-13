Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,34’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 1.585,33 puanlık artışla 120 bin 249 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi de yüzde 1,21 değer kazandı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
13.01.2020 - 18:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 - 18:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 1,34’lük yükselişle tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa,
674870 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/674870.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER