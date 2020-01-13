Olay, Müşküle köyü Ambalar mevkiinde meydana geldi. Köydeki evinden sabah traktörle tarlasına giden Salih Güney (55) hava kararmasına rağmen dönmeyince yakınları tarlaya gitti. Yakınları 1 çocuk babası çiftçinin cansız bedeni ile karşılaştı. Güney’in kalp krizi geçirip öldüğü anlaşılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Tarlada çalışırken kalp krizi geçiren çiftçi hayatını kaybetti
13.01.2020 - 22:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 - 22:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İznik ilçesinde bir çiftçi, tarlada çalışırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,
674902 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/674902.aspx
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