Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Müşküle köyü Ambalar mevkiinde meydana geldi. Köydeki evinden sabah traktörle tarlasına giden Salih Güney (55) hava kararmasına rağmen dönmeyince yakınları tarlaya gitti. Yakınları 1 çocuk babası çiftçinin cansız bedeni ile karşılaştı. Güney’in kalp krizi geçirip öldüğü anlaşılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.