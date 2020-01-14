Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli’de 5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları valilik koordinesinde 150 kişilik ekiple devam ediyor. Uzunçayır Barajı Dinar Köprüsü mevki'inde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ'dan dalgıç polisler ve 4 Özel Harekat Timi'nin katılımıyla devam eden çalışmalar bugünde sürüyor.

Odasında intihar mektubu, suda makas ve ismi yazılı reçete bulundu

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan elde edilen bilgilere göre, Gülistan Doku'ya ait intihar mektubunun bugün odasında bulunduğu öğrenildi. Öte yandan intihar ettiği değerlendirilen Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü çevresinde ise dalgıçlar tarafından Gülistan'a ait el yazısının olduğu değerlendirilen notlar, ismi yazılı reçete ile olaydan bir kaç gün önce arkadaşından aldığı belirlenen bir makas bulundu. Bulunan materyallerin kriminale gönderildiği bildirildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimlerle tüm devlet kurumlarının katılımıyla her türlü bilgi ve bulguların titizlikle incelenip çalışmanın sürdürüldüğü aktarıldı.