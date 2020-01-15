Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te yaşayan Hilmi ve Gamze Girgil çiftinin pazar günü sezaryen ile bir bebekleri dünyaya geldi. Doğan bebeğin kalbinde rahatsızlık olduğunun belirlenmesi üzerine, minik bebek ambulans uçakla Konya’ya getirildi. Havalimanından ambulansla Başkent Hastanesine getirilerek burada tetkikleri yapılan bebeğin kalpteki damarlarının ters çıktığı ve kalbinde delik olduğu tespit edildi. Minik bebek yapılan tetkiklerin ardından ertesi gün hemen ameliyata alındı. Toplamda 3,5 saat süren ameliyatta, 100 dakika minik bebeğin kalbi durduruldu. Kalbin anatomisi düzeltildikten sonra ise kalbi yeniden çalıştırıldı. Ameliyatın ardından minik bebek yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Öte yandan, minik bebeğe ailesi tarafından Muhammet İsmail isminin verildiği, ailesinde herhangi bir kalp rahatsızlığının bulunmadığı öğrenildi.

“Yoğun bakımda takibimiz devam ediyor”

Ameliyatı gerçekleştiren Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Çelik, Muhammet bebeğin Gaziantep’te doğduğunu ve doğuştan kalpten damarlarının ters çıktığını söyledi. Uzm. Dr. Çelik, “Yani vücuttan gelen kanı akciğere götüren damar kalbin sağ tarafından değil sol tarafından çıkıyordu. Akciğerden temizlenip kalbe gelen kanı da vücuda dağıtması gereken aort damarı soldan değil, sağdan çıkıyordu. Dolayısıyla vücuttan gelen kirli kan tekrar vücuda gidiyordu, akciğerden gelen temiz kan tekrar akciğere gidiyordu. Doğduğu gün bize gönderildi hasta. Pazar günü geldi, pazartesi günü ameliyata aldık. Kalbinde delik vardı, o deliği kapattık. Damarlarını da normal olması gereken gibi ameliyatla düzelttik. Şu anda yoğun bakımda takibimiz devam ediyor. 100 dakika içerisinde normal anatomik tamirimizi gerçekleştirdik. Şu anki durumu ameliyat sonrasında uyum evresinde, ilaç tedavisiyle desteklerini yapıyoruz” şeklinde konuştu.



Türkiye’nin birçok yerinden 112 vasıtasıyla önemli miktarda hasta ameliyat ettiklerini kaydeden Uzm. Dr. Çelik, “Özellikle yeni doğan hastaları Türkiye’nin bir çok yerinden kabul ediyoruz ve ameliyatlarını yapıyoruz. İstanbul, Ankara ile beraber Türkiye’nin büyük merkezlerinden biri olmak için uğraşımız bu yönde” ifadelerini kullandı.