Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 1987 yılında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Koçyiğit köyünde, Abbas İpek isimli şahsın öldürülmesi üzerine husumet başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Husumet sonrasında meydana gelmiş olan, 1987 yılında Siverek ilçesinde Yüksekkaya ailesinden S.K. ve N.K. isimli şahısların öldürülmesi ve 3 şahsın yaralanması, 1990 yılında Siverek ilçesinde İpek ailesinden Ö.İ. ve L.İ. isimli şahısların öldürülmesi, 1993 yılında Siverek ilçesi Koçyiğit köyünde Yüksekkaya ailesinden 5 şahsın öldürülmesi, 1994 yılında Ankara’da İpek ailesinden A.İ. ve H.İ. ile Çermik ilçesinde M.İ. isimli şahsın öldürülmesi olayları ile İpek ve Yüksekkaya aileleri arasında başlayan kan davasında, hakkında kasten adam öldürme cürümleri ile kan gütme saiki ile adam öldürme’ ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçlarından ‘aranma’ kaydı bulunan ve 1998 yılından beri 22 yıldır firari durumda olan, olayların şüphelilerinden K.İ. isimli şahsın, Çermik’e bağlı Çalıtepe Mahallesinde ikamet eden ailesinin yanına geldiği bilgisi alınmıştır" denildi.

Üzeri karyola ile kapatılmış çukurda yakalandı



Belirlenen adrese operasyon yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Evin oturma odasının köşesinde, 2 metre derinliğinde ve 6 metrekare genişliğinde bulunan, özel olarak hazırlanmış ve üzeri karyola ile kapatılmış çukur bölmede, K.İ. kıskıvrak yakalanmıştır. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, geçmişte işledikleri suçların şüphelisi ve firari durumda olan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalarda, adam öldürme suçundan aranan bir şahıs daha başarılı bir operasyon neticesinde yakalanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir."