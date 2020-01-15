Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde, yolcu minibüs sürücüsü araç içi multimedya ekranından okey oynarken bu durumu minibüsteki bir yolcu fark ederek sürücünün araç kullanırken oyun oynadığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sürücünün yolculuk boyunca okey oynamayı sürdürdüğü görülürken, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, sürücüye tepki gösterdi.