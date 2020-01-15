Sakarya’nın Kocaali ilçesinde, yolcu minibüs sürücüsü araç içi multimedya ekranından okey oynarken bu durumu minibüsteki bir yolcu fark ederek sürücünün araç kullanırken oyun oynadığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sürücünün yolculuk boyunca okey oynamayı sürdürdüğü görülürken, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, sürücüye tepki gösterdi.
Seyir halindeyken oyun oynayan şoföre tepki yağdı
15.01.2020 - 19:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 - 19:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’da bir dolmuş şoförünün seyir halindeyken araç içi ekranda oyun oynadığı anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, sürücüye tepki yağdı.
Etiketler : Sakarya,
675276 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/675276.aspx
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