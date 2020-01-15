Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Yücelli Mahallesi’nde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda sıkışan Mehmet Emin A., Mehmet Selim A., Robin A. ve Mehmet Veysi A. yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri çağrıldı. 4 yaralı itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazaya ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Kızıltepe’de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
15.01.2020 - 21:54 | Son Güncelleme: 15.01.2020 - 22:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Yücelli Mahallesi’nde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda sıkışan Mehmet Emin A., Mehmet Selim A., Robin A. ve Mehmet Veysi A. yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri çağrıldı. 4 yaralı itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Etiketler : Mardin,
675289 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/675289.aspx
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