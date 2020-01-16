Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma ekipleri, 2 bin rakımlı Keltepe bölgesine araçlarıyla çıkan Yılmaz A., Mesut Ö., Cihan B., Mertcan A., Anıl B., Harun Y., Recep Y. ve Hakan K.'nin yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle mahsur kaldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

AFAD ve UMKE'den de destek alan jandarma ekipleri, vatandaşlara yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından ulaştı.

Vatandaşların kara saplanan araçları traktör yardımı ile kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.