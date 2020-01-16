Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın Gökçeada'dan saat 07.00'de ve Kabatepe'den de saat 09.00'da yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Çanakkale'de bazı ada seferleri iptal edildi
16.01.2020 - 23:43 | Son Güncelleme: 16.01.2020 - 23:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında yarın yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Etiketler : çanakkale,çanakkale vapur seferleri,
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