Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Patlama sonucu Piyade Binbaşı Şevket Tombul (Eskişehir), Piyade Teğmen Sinan Bilir (Tokat) ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı (Ş.Urfa) şehit oldu. Acı haber, şehitlerimizin ailelerini hüzne boğdu. Evli ve iki çocuk babası şehit Binbaşı Tombul’un küçük çocuğunun 6 aylık olduğu ve evladını en son 8 günlükken gördüğü belirtildi. Saldırıda üç SMO askeri de şehit oldu. Bu arada Hakkâri Çukurca’da atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada piyade sözleşmeli erler Tolga Kaplan ve Sait Miyanyedi şehit oldu. Şehit Kaplan’ın cenazesi Mersin’e, şehit Miyanyedi’nin cenazesi Zonguldak’a uğurlandı. 25 yaşındaki şehit Miyanyedi’nin yaklaşık 3 ay önce Hakkâri’de göreve başladığı öğrenildi.