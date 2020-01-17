Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da ise kavşağa hızlı giren otomobil, ilk önce kavşaktaki otomobile daha sonra ise lambalarda bekleyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaya metrelerce havalandıktan sonra yolda sürüklendi. Malatya'da yaşanan kazada ise otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu minibüs, içindeki yolcularla birlikte yan yattı.

Diğer illerde yaşananlar ise dikkatsizliğin ve trafik işaretlerine uymamanın nelere sebep olacağını gözler önüne serdi. Kırıkkale'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, düz yolda taklalar attıktan sonra durabildi. Sakarya'da ise kavşağa hızla giren otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yola devrilirken, başka bir aracın yoldan geçmemesi büyük bir faciayı önledi.