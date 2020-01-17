Edinilen bilgiye göre, Niğde-Adana otoyolunda Çeleme deresi mevkisinde akşam saatlerinde buzlanma nedeniyle 3 ayrı zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Olay yerlerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Pozantı ve Niğde’deki hastanelere kaldırıldı.
Kazalar yolda uzun kuyrukların oluşmasına neden olurken, trafiğin kontrollü olarak sağlandığı bildirildi.
Niğde-Adana yolunda 3 ayrı zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
17.01.2020 - 22:41 | Son Güncelleme: 17.01.2020 - 22:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde-Adana karayolunda 3 ayrı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Niğde-Adana otoyolunda Çeleme deresi mevkisinde akşam saatlerinde buzlanma nedeniyle 3 ayrı zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Olay yerlerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Pozantı ve Niğde’deki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazaları,
675723 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/675723.aspx
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