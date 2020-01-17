Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri, Onikişubat İlçesi Hacımustafa Mahallesi Yel Değmez mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu bölgede kepçeyle kazı yapan O.K (47), B.G (29), A.K (36), Ü.O (31), İ.E (47), Y.F (29), O.K (27), H.K (41), A.B (21) ve V.U (59) gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kepçeyle kaçak kazı yapan 10 kişi gözaltına alındı
17.01.2020 - 22:50 | Son Güncelleme: 17.01.2020 - 22:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta kepçeyle define arayan 10 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Etiketler : Kahramanmaraş,
675724 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/675724.aspx
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