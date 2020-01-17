Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit ilçesi İpekyolu Cadde üzerinde meydana geldi. Bir otomobilin kaza yaptığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza sonrası otomobilde çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Kazada yaralanan ve ölen olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.