Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi yolunda kanalizasyon çalışması sırasında, isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle göçük tehlikesi oluştu. Oluşan tehlike sonrası, caddenin giriş ve çıkışı tamamen trafiğe kapatıldı. Ekiplerin cadde üzerinde onarım çalışması devam ediyor. Çalışmalar sona erdirilinceye kadar yoldaki ulaşım, Camii Yolu Caddesi istikametine tek taraflı olarak yapılacak.

Olaya ilişkin Bağcılar Kaymakamlığı yazılı açıklama yaptı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde yapılan kanalizasyon çalışması sırasında, isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle göçük tehlikesi oluştuğu tespit edilmiştir. Yapılacak onarım çalışmalarının tamamlanabilmesi için, Gülbahar Caddesi Şehit Karcıoğlu Sokak ile 1481. Sokak kesişimi trafiğe kapatılmıştır. Çalışmalar sona erdirilinceye kadar yoldaki ulaşım Camii Yolu Caddesi istikametine tek taraflı yönlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.