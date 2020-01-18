Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır’da Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine polis baskınında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Hilmi Balcı, dün Türkiye’ye döndü. Havalimanında çiçeklerle karşılanan Balcı, 14 Ocak Salı günü gerçekleşen baskın sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı: Kapıyı çaldılar. ‘Burası nedir, siz kimsiniz, ne iş yapıyorsunuz?’ diye sordular. Sağa sola bakındıktan sonra başka birilerini aradılar, onlar geldiler. Sonra başkaları daha gelmeye başladı. Daha fazla araştırmaya başladılar. O gece bizi bilmediğimiz bir yere götürdüler. Ertesi gün savcılığa çıkarıldık. Elçiliğimizin avukatını görünce çok sevindim. Uluslararası basının ve kurumların da müdahil olması daha fazla baskı oluşturdu. Süreç çok hızlı ilerledi. Bunu daha sonradan öğreniyorum ki, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin büyük desteği olmuş. İşlerin hızlı yürümesine o zaman anlam verdim. Baskının sebebiyle ilgili açıklama yapılmadı. Diğer 3 arkadaşım kefaletle serbest bırakılacak” dedi. Arama sırasında Mısır polisinin interneti kesip, telefonları aldığı ve dışarıyla irtibatı tamamen kestiği öğrenildi.