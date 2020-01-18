Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Beşiktaş Kültür Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahallede devriye görevini yürüten Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri park halindeki şüpheli bir aracı kontrol etmek istedi. Ekiplerin incelemesinde aracın şoför koltuğunda oturan bir kişi ölü bulunurken arka koltukta da üzeri karton ile kapatılmış ağır yaralı birisi bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ölü bulunan şahsın Umut G. arka koltukta ağır yaralı bulunan kişinin ise Bekir H. tespit edildi.

TABANCA BULUNDU

Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemede her iki kişinin de silahla vurulduğu belirlendi. Polis ekiplerinin araba yaptıkları aramada Umut G.’nin yanında 7.65 milimetre çapında tabanca bulundu. Umut G.’nin yanında bulunan silahla intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Arka koltukta üzeri karton ile örtülü şekilde ağır yaralı olarak bulunan Bekir H. ise hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada Umut G. ve Bekir H.’nin ortak oldukları ve alacak verecek konusundan dolayı sorun yaşadıkları öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDILAR

Öte yandan, ölmeden önce maktul ve yaralının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde ise yan yana yürüdükleri görülüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.