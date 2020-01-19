Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bütün Türkiye’nin yüreğini yakan acı olay, Tokat’ta yaşandı. Mühendis olarak çalıştığı Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Amasya’daki toplantısına katıldıktan sonra Büyükbeybağı Mahallesi’ndeki evine dönen Mustafa U. kapıyı açamayınca çilingir çağırdı. İçeriye giren genç adam, bir süredir psikolojik tedavi gören eşi Tuğba U’nun mutfakta doğalgaz borusuna asılmış cansız bedeniyle karşılaştı. Şoka giren Mustafa U. 10 yaşındaki oğlu Kayra’yı da kanlar içinde, yanında ekmek bıçağıyla odasında buldu. Babanın seslerini duyan komşuları, durumu polise bildirdi. Mustafa U. 112 ekiplerince hastaneye götürülürken, savcı nezaretinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Tokat Devlet Hastanesi’ndeki anaokulunun müdür yardımcılığı görevini yürüten Tuğba U’nun çocuğunu 12 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü, ardından intihar ettiği belirlendi. Daha önce 23 Nisan Anaokulunda öğretmenlik yapan 37 yaşındaki annenin, kendi isteğiyle hastaneye geçtiği ortaya çıktı. Yetkililer “Bu durumdaki biri nasıl anaokulunda çalışabilir?” sorusuna “Herhangi bir raporu bulunmadığı gerekçesiyle işine devam etti” cevabını verdi. Karısıyla son görüşmesini anlatan acılı baba Mustafa U. “Dün oğlumun karnesini alıp eve geçmişlerdi. Beni aradı, ‘Biraz geç gel, temizlik yapacağım’ dedi” ifadelerini kullandı. Anne ile oğlunun bugün Sivas’ta toprağa verilmesi bekleniyor.