Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğazı’nda hizmet veren 169 yıllık İstanbul Şehir Hatları’nın görünmez kahramanları kaptanlar, yolcularını güvenle taşımanın gururunu yaşıyor. İstanbul’un kültürel miraslarından olan, tarihte birçok şair, yazar ve sanatçıya ilham veren vapurlar, Boğaz ve martıları izleyerek yolculuk yapma keyfi yaşatıyor. Yılda 40 milyonun üzerinde yolcu taşıyan vapurların kaptanları, mesleklerinin avantaj ve dezavantajlarını anlattı. 169 yıllık İstanbul Şehir Hatları’nda görevli 65 kaptandan biri Halil Atilla Turgut, 30 yıldır kaptanlık yaptığını, çocukluğunun babasının balıkçı teknesinde geçtiğini, denize tutkusu sebebiyle bu mesleği seçtiğini söyledi. Şehir Hatları’nda yıllardır kaptanlık yapan Saadettin Çil ise denize kıyısı olmayan Çankırı’da dünyaya gelmesine rağmen, çocukluğunda hiç görmediği denizlerde kaptanlık yapma hayalleri kurduğunu anlattı. Boğaz’ın yükünü sırtlayan onlarca kaptandan sadece iki tanesinin hikâyesini sizin için derledik...

Hayallerime kavuştum

Günlük 24 sefer yapan Saadettin Çil, “Ailem İstanbul’a taşındığında hayalime bir adım daha yaklaştım. 1990’da işletmeye girdim. 20 yıl çalıştıktan sonra 5 yıl önce kaptanlığa başladım. Bir sürü farklı olay yaşıyoruz. Mesela, 2018’de gemide bir çocuk kayboldu. Her yere baktık defalarca anons yaptık, bulamadık. Denize düştüğünü sandık. Fakat güvertenin arka tarafındaki salonda otururken bulduk. Kulaklığını ve şapkasını takmış, müzik dinliyormuş. Şoke olduk. Emekli olunca da denizden kopamam. Kaptan olmak isteyenler sabırlı ve yalnızlığa alışık olmalı” dedi.

17 yaşında karar verdim

Mesleğe 1987’de stajyer olarak başlayan Halil Atilla Turgut ise, “17 yaşındayken kararımı vermiştim. Boğaz’da gemi kullanmak tarif edilemez bir keyif. Fakat çok dikkatli olmak gerekir. İklim şartları ve deniz trafiğini iyi bilmelisiniz. İnsanların canı bize emanet. Başımdan geçen bir olayı anlatayım; Kanlıca İskelesi’ne yanaşırken kuvvetli lodosun etkisiyle orkoz adı verilen akıntı gemiyi ters çevirdi. Kimsenin burnu bile kanamadan yolcuları indirmeyi başardık. Bu yüzden iskelenin özelliklerini iyi bilmelisinizr” diye konuştu.