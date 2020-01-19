Reyhanlı ilçesi şehir merkezinde iki çocuk, kırmızı ışıkta duran bir pikabın arkasına tutundu. Yoğun şekilde akan trafikte dakikalarca pikaba tutunarak ilerleyen çocuklar, yürekleri ağızlara getirdi. Tehlikeli yolculuk, pikabın bir başka kırmızı ışıkta durmasıyla son buldu. Çocukların yolculuğu saniye saniye görüntülendi.
Çocukların pikap arkasında tehlikeli yolculuğu
19.01.2020 - 11:18 | Son Güncelleme: 19.01.2020 - 11:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’da trafikte pikabın arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : çocuk,pikap,yolculuk,story_,
676033 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/676033.aspx
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