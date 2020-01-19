Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda Viranşehir'de 4, Ceylanpınar'da 1 olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.