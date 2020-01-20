Edinilen bilgiye göre olay, Şirvan ilçesi Demirkapı köyünde bir ilkokulunda meydana geldi. Okulda görevli sınıf öğretmeni A.K.'nin, öğrencilerden 7 yaşındaki B.Ç. ile 9 yaşındaki Ç.G. ve M.Ç.'nin vücuduna sobanın sıcak ızgarasını temas ettirmek suretiyle şiddet uyguladığını tespit eden okul idaresi, durumu ilçe milli eğitim müdürlüğüne iletti. Bunun üzerine Şirvan Kaymakamlığı öğretmen A.K.'yi açığa alırken, jandarma ekipleri de öğretmen hakkında geniş çaplı inceleme başlattı.
Öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen açığa alındı
20.01.2020 - 15:39 | Son Güncelleme: 20.01.2020 - 15:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen açığa alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Öğrencilere şiddet uygulayan öğretmen,
676264 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/676264.aspx
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