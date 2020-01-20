Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13-19 Ocak tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 34 bin 832 kişinin Genel Bilgisi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 220 kişi yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarında 1 change otomobil, 4 kuru sıkı tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 bıçak, 1 çalıntı cep telefonu, kumar için kullanılan 350 TL para, 104 adet çalıntı cep telefonu, 6 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjör, 99 adet mermi, 864 koli dolandırıcılık konusu olan plaj havlusu ele geçirildi. Adli makamlara çıkarılan 135 şahıstan 68'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.